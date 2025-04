La 'influencer' Pawgli ha denunciado que está siendo acosada por un chico que conoció en su gimnasio en Barcelona

El hombre se ha mudado a Madrid, al edificio de enfrente de donde ella vive

La joven asegura estar "asustadísima" ante la situación

La 'influencer' Pawgli ha denunciado públicamente que está siendo acosada por un chico que conoció en su gimnasio en Barcelona. La joven ha relatado cómo se conocieron y cómo el chico comenzó a obsesionarse con ella, llegando incluso a tener que ser expulsado del gimnasio al que iban juntos: "El chaval al pasar el tiempo se obsesionó muchísimo, me escribía cada día", lamenta. "Llegó un punto ya que los entrenos me hacían sentir tan incómoda y me soltaba comentarios tan bestias que ya no quise entrenar más con él".

Tras intentar tomar distancia de él y no contestarle a ninguno de sus mensajes, él seguía insistiendo, y ahora la joven ha denunciado que hace unos días la situación ha ido a peor: el hombre se ha mudado a Madrid, al edificio de enfrente de donde ella vive.

"No le veo final a esta pesadilla"

"Ayer fui a cenar a un sitio de Madrid, con amigas que había dicho que no veía, y colgué que estaba en ese sitio, pero no puse el nombre, puse una foto del plato. A la hora o así, veo que el chaval está en ese sitio, cuando el era de Barcelona", ha comenzado explicando. La 'influencer', asustada, iba a irse a casa cuando el hombre se le acercó y le explicó que se había mudado a Madrid: "¿Sabéis lo más fuerte? Que le digo, ¿y dónde? ¿Por qué zona? Y me dice la misma zona de donde vivo yo. Es que no sé cómo explicarlo, yo me quedé pálida. Porque yo no he subido en ningún lado donde vivo, no he subido en nada. Le pregunté ¿en qué calle? y me dijo en la calle del bloque de enfrente mío. Yo ya me fui, asustadísima".

"Esta mañana, después de grabar todo lo que tenía que grabar, me voy a la piscina, porque yo vivo en una urbanización, a tomar el sol. Me llama por teléfono y me dice, 'Pau, mira arriba' y miro arriba y estaba el chaval en la ventana saludándome".

"Literalmente ahora mismo tengo miedo, no sé qué hacer, está enfrente mío. O sea, yo salgo, y él me ve. No sé qué hacer. Y estoy asustada de verdad", ha concluido.

En un vídeo posterior, la 'influencer' ha narrado que ha acudido a las autoridades y éstas le han recomendado no salir de su casa como medida provisional de seguridad. "Básicamente, me han dicho que me quede en mi casa. Que si salgo, salga acompañada", ha explicado, para después lamentar que "no le veo final a esta pesadilla".

