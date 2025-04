En este documento recién publicado se recuerda la prohibición de colocar elementos en la vía pública que puedan obstaculizar el paso de cofradías o las vías de evacuación: "Inmediata retirada, durante la Semana Santa, así como en los días previos a su celebración, de todos los elementos instalados en la vía pública sin la preceptiva licencia municipal, que no se ajusten a la misma o supongan obstáculo en las vías calificadas de evacuación y de acceso para los servicios de emergencias, en particular medios auxiliares de obra (cajones, cubas, andamios, etc. ), venta ambulante, terrazas de veladores y otros elementos".