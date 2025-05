Que a la Feria de Sevilla se va "a bailar, a bailar y a bailar sevillanas" y que la intención del feriante siempre es "que no nos falte de ná, que no, que no", es algo popularmente conocido y asumido por ya varias generaciones. Si además, al leer esos "eslóganes", no ha podido evitar ponerle música, queda probado que las letras de los Cantores de Híspalis son universales.