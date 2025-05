Así, ha dicho que "ese decreto es el que nos permite, por otra parte, incrementar, los que no estén todavía muy avanzados, el número de VPO " y luego también "poner suelo de equipamiento, que estamos ahora en el análisis de qué parcelas podemos poner , lo tenemos muy avanzado, para sobre esos suelos poder hacer viviendas, nosotros hablaríamos de 35 a 45 metros cuadrados, para que sean más baratas todavía , por el tamaño, para que sean como temporales en el alquiler".

Ha detallado que " no es para muchos años, sino a lo mejor siete años , es lo que está estudiando, para que gente joven pueda tener una vivienda barata, muy barata , mientras va su economía fortaleciéndose para tener una vivienda algo más cara , más grande, o pasar a la compra también", ha explicado.

Sobre estos minipisos, ha precisado que son pisos en los que "no va a estar ahí toda tu vida" sino que sirve para una etapa, como, por ejemplo en la juventud, para una persona sola o para un matrimonio con máximo un hijo o sin hijos . En suma, "para gente que está en el inicio de su vida profesional, de su vida familiar, de su vida, vamos a decir, también de alojamiento".

En relación con cuántos serían, ha dicho que "saldrán algunos centenares", pero "la cifra yo no la puedo decir hasta que no se sepan las parcelas, que no son necesarias de equipamiento educativo ni de equipamiento de otro tipo de salud, etcétera, y, por tanto, sean disponibles, de acuerdo con el decreto, en el plano social de vivienda".