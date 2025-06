Iván Sevilla 18 JUN 2025 - 13:12h.

"Tiene hambre de conocimiento, gran capacidad de análisis, asimilación y comprensión", asegura un profesor que conoce bien a Kel González

La guipuzcoana Maddi Garate saca la nota más alta de la PAU en Euskadi: “Además de estudiar es importante tener vida”

Compartir







SevillaKel González ha sido, junto a Fernando del Toro, la mejor de la PAU en Sevilla. Con su calificación de 13,950, la joven ha brillado en una selectividad marcada por la filtración de las notas. Tiene clarísimo que se formará en Neurociencia.

No está entre los grados con mayor tasa de empleo, pero a ella lo que la mueve a estudiar esa carrera va más allá de lo laboral: "Me lo tomo como una meta de vida", asegura en una entrevista con Ángeles Jiménez, de Informativos Telecinco.

La alumna del IES Camas Antonio Brisquet se siente "muy agradecida a profesores y familia" porque la han "apoyado durante todo el curso". Así hasta llegar a las Pruebas de Acceso a la Universidad, que han terminado para ella con "mucho alivio y alegría".

“Por primera vez en mi vida puedo decir que estoy orgullosa de mi trabajo. Iba con la mentalidad de sacar un 14", admite dando muestras de la autoexigencia que se ponía. "Me he quedado a cuadros cuando me han llamado para decirme la nota", reconoce.

PUEDE INTERESARTE Muere un trabajador de 39 años al caer a una balsa de agua en una fábrica de Los Palacios, Sevilla

"Ampliar los límites del cerebro", entre sus retos de futuro

Esta sevillana desea seguir su formación en Madrid. Su idea es mudarse a la capital española para cursar la carrera de Neurociencia en la Universidad de Carlos III. Admite que también le apetece mucho "cambiar de aires" con su marcha a otra ciudad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Descubrió esa especialidad "en un libro sobre biología, al relacionarlo rápidamente con un montón de pensamientos" que Kel tenía en su cabeza. "Siempre me ha gustado leer acerca de la divulgación científica, filosofía y otros temas”, añade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Me gusta mucho el conocimiento y el órgano encargado de ello es el cerebro. Quiero investigar lo máximo posible para mejorar nuestras capacidades”, explica al referirse a uno de los desafíos que se pone de cara al futuro.

A pesar de que sabe que es "muy difícil", nos matiza que buscará "ampliar los límites del cerebro a la hora de adquirir conocimientos". Su otro reto será "darle un fundamento más sólido a la teoría queer ante la discrepancia que hay actualmente en la comunidad científica".

"Es un ejemplo para la juventud de España", cree su profesor

Una de las personas que tiene "mucho afecto" a Kel González es su profesor de Historia. En declaraciones también a Informativos Telecinco nos desgrana un poco más cómo la ve, ya que la conoce bien.

"Creo que es una alumna que encarna muchísimos valores, como la superación personal o el convertirse en un referente positivo para el colectivo trans y para los jóvenes, en general. Sobre todo, destaco la gran capacidad que tiene de asimilación, análisis y comprensión”, relata.

“Se lo plantea todo, tiene muchas ganas de saber y hambre de conocimiento. Es un ejemplo para la juventud de España”, añade acerca de la joven sevillana. Además, resalta su "trabajo e inteligencia que le ha dado Dios".

El docente piensa que de seguir así "llegará muy lejos". Nuestras cámaras captaron el emotivo momento en el que Kel y él se fundieron en un fuerte abrazo: “Eres la mejor, te lo dije, ahora a disfrutarlo”, le expresó el profesor con una enorme sonrisa.

Fernando, 13'954 en la PAU: "Me gusta aportar a la sociedad"

Fernando ha sacado la otra mejor nota de la PAU en Sevilla con un 13,954. Reconoce que, aunque le ha costado creerlo, ha trabajado mucho para conseguirlo. “El único día que he parado ha sido el de antes del examen de Selectividad, porque ese día para despejarnos quedamos unos amigos y así y con más fuerza al examen”, dice.

“La verdad es que me gusta mucho estudiar, es algo que me que me motiva”. Ahora, con una nota que le da para hacer lo que quiere explica que “he pensado en hacer el doble grado de Física y Matemáticas para descubrir, para aportar, para innovar, para buscar, porque la verdad me gusta mucho. Eso me gusta mucho inventarme cosas”.

“Dentro de la física me interesa mucho el campo de la astrofísica, el campo de los grandes astros del mundo del universo. A mí me gustaría ser una persona que innova, que aporta mucho a la sociedad en general”, reconoce.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.