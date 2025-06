La Universidad de Sevilla confirma que se han visto las calificaciones durante unos minutos

Comienzan a conocerse las notas de la PAU: ¿qué hacer si no puedo entrar en la carrera soñada?

Los alumnos de Sevilla han podido ver sus notas de la PAU 2025 antes de lo previsto. Un fallo informático ha permitido que se filtren las calificaciones de Selectividad 12 horas antes de los previsto.

Las notas de la PAU 2025 de la Universidad de Sevilla se publican este jueves por la mañana. La mayoría de alumnos España han conocido sus notas oficiales entre este miércoles y jueves.

Sin embargo, la Consejería de Educación ha confirmado que un fallo informático ha permitido que los alumnos pudieran ver sus calificaciones 12 horas antes de tiempo durante media hora, según informa El Correo de Andalucía.

Preocupación por las notas bajas

Los alumnos que han podido ver las notas han mostrado su preocupación porque aseguran que son muy bajas.

Fuentes de la Universidad insisten al citado diario en que "no son las notas oficiales", sino un borrador donde aparecen numerosos "no presentados" y muchas notas de 5 que no se corresponden con las calificaciones reales.