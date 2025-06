Maitena Berrueco 12 JUN 2025 - 12:29h.

Maddi es de Ordizia y ha sacado un 9,86 sobre 10 en el examen de acceso a la universidad

El cambio radical de vida del estudiante vasco que logró la mejor nota en la PAU 2024

San SebastiánDesde que este miércoles se publicaron las notas de la PAU 2025, a la ordiziarra Maddi Garate el teléfono no ha dejado de sonarle. La llamada de la web de Informativos Telecinco arranca, como no podía ser de otra manera, tras sacar la mejor nota en la prueba de acceso a la universidad en Euskadi, con un “Zorionak” (felicidades, en euskera), Maddi responde con voz tímida. “Muchas gracias”. En 2024, el vizcaíno Kimetz López de Etxezarreta se convirtió en el alumno vasco con mejor nota en la Selectividad.

A esta estudiante de Jakintza Ikastola aún le cuesta creer que haya logrado un 9,86 sobre 10, la mejor nota en el País Vasco. “Salí con buena sensación”, admite, pero “no me esperaba ser la mejor”.

Esta guipuzcoana, que se define como “autoexigente”, se enfrentó a la temida selectividad haciendo “un repaso general” y “con tranquilidad”. Ella, que en Bachillerato “siempre he intentado sacar buenas notas”, se presentó a la prueba de acceso a la universidad “confiada” y “sin la presión de la nota”, de hecho, cuenta que a su familia le advirtió “que no esperaran tanto de mí, por si acaso”. Sin embargo, y tras publicarse las notas, aquellos que la conocen no erraban al confiar: “Están súper orgullosos”.

Piscina, casa rural y fiestas

Su primera opción, de cara al próximo curso, era hacer “una ingeniería, como diseño de producto”, porque “las mates me han encantado siempre”. Tanto es así, que Matemáticas es una de las tres asignaturas, junto a Euskera y Lengua, en las que Maddi ha logrado un 10. Sin embargo, la notaza obtenida en la PAU 2025 le ha abierto el abanico de posibilidades y “voy a contemplar otras opciones del ámbito de las matemáticas”.

Por delante a esta joven guipuzcoana le queda todo el verano para decidir su futuro, pero también para disfrutar con sus amigas, “tengo un montón de planes”, avisa. El más inmediato, ir con sus amigas a la piscina, después una casa rural y, por supuesto, “las fiestas de mi pueblo, Ordizia, que son pronto y en las que aprovecharé para invitar a algo a las de mi cuadrilla para celebrar la nota”.

“Disfrutar a tope”, resume Maddi, que aplica esta filosofía en su día a día, “soy constante y autoexigente” pero “además de estudiar es importante tener vida”. Ella durante el curso practica fútbol, sale a correr y no se olvida “de socializar” y “estar con los amigos”.

Las otras dos mejores notas de la PAU en Euskadi las han obtenido: la vizcaína June Dieguez, que con una nota de 9,81 sobre 10 en la prueba general, estudiará Medicina, y Laura Soraya Ampudia Barrios, vecina de Trapagaran, que hará Ingeniería Biomédica.

