Redacción Andalucía Europa Press 21 JUL 2025 - 14:19h.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha reunido con los hijos de Juana Rivas, un día antes de que deba entregar a su padre al menor de los hermanos

La "durísima" carta del hijo de Juana Rivas a la ministra Rego para no volver con su padre: "Tiene miedo"

Compartir







GranadaLa ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha viajado este lunes a Maracena (Granada) donde ha mantenido un encuentro con los hijos de Juana Rivas, un día antes de que deba dar cumplimiento a la orden de entregar a su padre al menor de los hermanos, Daniel, de 11 años, que ha permanecido en España con la madre desde finales del pasado año tras denunciar presuntos malos tratos del progenitor.

Según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, durante el encuentro, que ha durado una hora y media y en el que solo han participado ambos hermanos, "han trasladado a la ministra el deseo del menor de permanecer junto a su madre en España", después de que un juzgado haya establecido la vuelta de Daniel con su padre a Italia.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un policía por retener a su pareja en una vivienda durante horas en Almería

El encuentro se produce después de que Daniel le pidiera por carta a la ministra que hiciera lo que estuviera en su mano para paralizar esta decisión. Rego, al recibir la carta, trasladó el asunto a la Fiscalía General del Estado. Además, este lunes ha querido desplazarse hasta Maracena para "escuchar el testimonio del menor y reivindicar con él su derecho a ser escuchado, tal y como mandata la normativa internacional y nacional de protección de la infancia".

La ministra de Juventud e Infancia también ha mantenido un encuentro con el alcalde de la localidad, así como con los responsables de los servicios sociales municipales responsables del informe del menor que recomiendan que el niño permanezca con su madre.

PUEDE INTERESARTE Condenan a Tussam en Sevilla por denegar el turno matinal a un empleado que tenía clases de piano por la tarde

Según han informado las mismas fuentes, la directora general de Infancia y Adolescencia, Sandra de Garmendia, permanecerá en Granada hasta este martes "para acompañar a la familia en estos duros momentos".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La carta de Daniel

Sira Rego reveló la semana pasada que había recibido una "durísima" carta de Daniel, el hijo menor de Juaba Rivas, pidiendo ayuda porque no quiere volver a Italia con su padre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"He recibido una carta de Daniel, una carta durísima, en la que me pide ayuda, me pide ayuda porque tiene miedo, porque se siente aterrorizado, no quiere volver a Italia", señaló Rego, el pasado viernes, en un vídeo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Tras recibir esta carta, el Ministerio preparó una comunicación a la Fiscalía General del Estado para "hacer todo lo posible para hacer cumplir los derechos de Daniel".

En la comunicación a la Fiscalía, la ministra recordaba que "hay una legislación internacional y hay una legislación que garantiza los derechos de la infancia y que garantiza el interés superior del menor, una legislación que dice que los niños tienen derecho a ser escuchados".

"Por eso, desde el Ministerio de Juventud e Infancia vamos a seguir trabajando con determinación para proteger los derechos de Daniel. Escuchemos a Daniel", sentenciaba la responsable de Juventud e Infancia.

Un juzgado de Granada ha dictado la entrega del niño al padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia, en ejecución de una resolución judicial de Italia.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha emplazado a Juana Rivas a dar cumplimiento a la orden de reintegro de su hijo menor, que ha permanecido en España con la madre desde finales del pasado año tras denunciar presuntos malos tratos del progenitor.

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a la madre de Maracena (Granada) por delito de sustracción de menores, después de que en el verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

El 16 de noviembre de 2021, el Consejo de Ministros concedió a Rivas el indulto parcial, conmutando la pena impuesta a la madre granadina por otra de un año y tres meses de prisión, y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad respecto de sus hijos por la pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

"Corre peligro"

El hijo mayor de Arcuri y Rivas ha enviado una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que lamenta que "nadie ha tenido en cuenta" los derechos de su hermano menor, cuya vida considera que corre "mucho peligro".

"No sé si usted sabe que a mi padre lo han procesado en Italia por maltratarnos gravemente a mi hermano y a mí, y que el día 18 de septiembre se tiene que sentar en el banquillo de los acusados por eso", interpela a Moreno.