Rocío Amaro 22 JUL 2025 - 17:27h.

Agricultores de la provincia de Sevilla denuncian los constantes robos que sufren en sus fincas provocándoles pérdidas millonarias en sus ya de por sí malogradas cosechas

Del campo al maletero: los agricultores sevillanos se rebelan contra los precios en el mercado

Compartir







SevillaHace apenas unas semanas, agricultores de la provincia de Sevilla regalaban sus productos directamente desde sus tierras o los vendían a pie de finca como forma desesperada de protesta. Porque según denuncian el mercado les paga precios que ni siquiera cubren los costes. Hoy, algunos de esos mismos agricultores denuncian que les roban directamente sus cosechas, convirtiendo la situación en una espiral de la que no pueden salir.

A Francisco, agricultor de Lebrija, le han robado esta noche 3.000 kilos de cebolla. Calcula que las pérdidas superan los 5.000 euros, no solo por lo que se han llevado, sino por lo que han pisado y dejado inutilizable. “Nos pasamos meses cuidando una cosecha para que te la quiten, cuando nosotros no tenemos problema en darle una bolsa de lo que necesiten, pero nos lo roban y nos hacen mucho daño”, asegura Diego, uno de sus compañeros.

PUEDE INTERESARTE Investigan a un padre por dejar a su hija de cinco años sola en el coche durante más de media hora en Sevilla

El fenómeno no es nuevo, pero ha ganado en organización: "ahora ya vienen a nuestra finca, ven las cajas y las sacas, y se las llevan todas”, explica este agricultor que asegura que la cebolla este año está más cara y que la gente ya no se conforma con el rebusco (ir a recoger lo que sobra de una recolecta).

Mafias organizadas

Según denuncian, estarían ante verdaderas mafias organizadas, que conocen el terreno y los horarios. “Cargan los coches hasta las manillas, cada bolsa pesa 800 o 900 kilos, y luego venden esas verduras en las puertas de bares, hospitales o en Sevilla capital”, relata. Saben cuándo terminarán los jornaleros, cuándo no habrá vigilancia, y aprovechan la noche para actuar. “Dicen que vienen al rebusco pero se llevan sacos y sacos”, lamentan.

PUEDE INTERESARTE Vuelca un camión cargado de pavos en Sevilla: provoca el cierre parcial de una carretera

Pero lo que se llevan no es el único daño. “El problema no es solo lo que se llevan, sino los destrozos, porque lo pisan todo y allí ya no crece nada. Sin tener en cuenta además la trazabilidad del producto, por si le hemos echado algo”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La trazabilidad del producto en riesgo

Este último punto preocupa especialmente. Algunos productos, como los pimientos, pueden provocar riesgos para la salud si se recolectan antes de tiempo. “Si están tratados con productos fitosanitarios y los cogen antes del plazo de seguridad, puede suponer verdaderos problemas. Hay agricultores que ya están poniendo hasta carteles, no solo para que no roben, sino para avisar de que lo que se están llevando puede ser peligroso”, advierten.

La sensación que reina en el campo sevillano es la de estar desprotegidos, a merced del mercado, del clima, y ahora también de los ladrones.