Rocío Amaro 24 JUL 2025 - 07:00h.

La Justicia reconoce por primera vez el derecho de una abuela a ser compensada por el fallecimiento de un feto tras una cadena de negligencias médicas

La mujer ya fue indemnizada por la muerte de su joven hija embarazada pero no por el fallecimiento del feto

CádizUn juzgado de Sevilla reconoce por primera vez el derecho de una abuela a ser indemnizada por el daño moral derivado de la muerte de su nieta, fallecida en el vientre de su madre tras una cadena de errores médicos ya reconocidos por el SAS.

La mujer, vecina de Jerez de la Frontera (Cádiz), acaba de recibir el respaldo judicial a un dolor que lleva años arrastrando, la pérdida no solo de su hija embarazada casi a término, sino también de la niña que esperaba. La Justicia ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizarle con 25.000 euros por el daño moral que sufrió tras la muerte del feto, en un caso que su abogado define como “una sentencia firme y sin precedente en toda España”.

Todo comenzó en el verano de 2018 cuando la hija de la denunciante acudió hasta en cinco ocasiones al hospital de Jerez de la Frontera por hipertensión, cefaleas y, en su última visita, sangrado vaginal. Estaba en las últimas semanas de embarazo y en todas las ocasiones fue atendida, medicada y dada de alta. Al día siguiente de la última consulta, fue hallada sin vida en su domicilio. También había fallecido la niña, cuando estaba apunto de nacer.

El SAS ya había reconocido errores en la atención médica y pagó casi 50.000 euros a la familia por la muerte de la joven embarazada. Pero no se contempló en ningún momento reconocer algún tipo de compensación por el fallecimiento del feto, al considerar que la ley solo contempla este derecho para la madre o su pareja. La víctima, sin embargo, era madre soltera y vivía con su madre, con quien había planificado criar a la niña.

Una sentencia pionera

Es en este punto en el que entra el abogado de la abuela, Francisco Cabral: "Era una madre que vivía con su hija y que iba a vivir con su nieta. Tenía en su mente y en su proyecto un hogar feliz. Y ahora se ha quedado sola”, explica.

Según el letrado, este caso “no tenía norma que lo amparase”, pero eso no fue obstáculo: "Mi defensa se basó en que el hecho de que no haya norma no quiere decir que no se pueda hacer. Había un daño moral insoportable para esta abuela y se derivó directamente de una negligencia médica que el propio SAS ya ha reconocido”, sostiene.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla dio la razón a la demandante en una sentencia fechada el pasado 20 de junio. El SAS no ha presentado recurso, por lo que la sentencia ya es firme. “Es la segunda parte de una historia muy triste”, resume el abogado.