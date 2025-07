María José recibe una llamada que le cambia todo: un empresario malagueño le costeará el motor robado que le daba autonomía

El pasado martes 22 de julio sufrió el robo del motor de su silla de ruedas en el garaje de su casa en Málaga

María José, una joven malagueña de 27 años, vuelve a sonreír tras varios días de angustia. El pasado martes 22 de julio sufrió el robo del motor de su silla de ruedas en el garaje de su casa, mientras visitaba a su madre y cuyo valor ronda los 5.000 euros.

Informativos Telecinco ha podido hablar con María José, quien denunciaba públicamente este robo con el objetivo de ablandarle el corazón al ladrón y que le devolviera este objeto tan preciado para ella. “Fue un mazazo. Me habían quitado lo único que me daba independencia”, relataba, emocionada. El caso generó una gran ola de solidaridad en redes y medios.

La llamada que lo cambió todo

Una semana más tarde, la ayuda ha llegado de forma inesperada: un empresario malagueño, conmovido por su historia, ha decidido asumir el coste del motor de su silla de ruedas eléctrica.

Ella nos cuenta que en la tarde de ayer recibía una llamada anónima que le cambiaba la vida y a la que no pudo ni si quiera responder: “Me emocioné mucho de saber que todavía queda gente así en el mundo. Sentí que me habían robado la libertad”

Según fuentes cercanas, el benefactor prefiere mantenerse en el anonimato, pero ha explicado que su motivación nace de una experiencia personal: su hija también vive con una enfermedad rara.

Un gesto que va más allá del dinero

La noticia no solo ha devuelto a María José su movilidad, sino también la fe en la humanidad: “No tengo palabras. No esperaba una respuesta así. Este hombre me ha devuelto la vida”.

Mientras tanto, la Policía continúa con la investigación del robo, ocurrido a plena luz del día y con el ladrón aún sin identificar.