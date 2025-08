La paciencia se colmó después de más de cinco horas varados a mitad de trayecto, mientras otros esperaban su tren en las estaciones en plena hora de calor

Se reanuda la circulación del AVE en Sevilla tras horas de interrupción por una incidencia en la infraestructura

La avería ferroviaria del AVE de Sevilla dejó a más de 2.000 pasajeros varados en estaciones y trenes este martes. Entre el calor y la incertidumbre, las escenas de hartazgo de los viajeros, saturaron las redes sociales con quejas por la falta de información y la interrupción de sus planes. "Aquí estamos otra vez parados en un tren con un calor horrible, sin aire".

En las imágenes se ven a muchos pasajeros sudorosos, con caras de cansancio. Uno de los afectados graba su tren parado, exactamente igual que el de al lado y a otros tres convoyes que circulaban entre Sevilla y Majaravique. "Aquí hay gente mayor, aquí hay gente con niños, hay gente con diferentes circunstancias", dice una de las afectadas.

La paciencia se colmó después de más de cinco horas varados a mitad de trayecto, mientras otras esperaban su tren en las estaciones, de dónde no salieron a la hora prevista, porque solo pasada la una de la madrugada comenzó a reanudarse el servicio ferroviario "progresivamente", según informaba Renfe en sus redes.

Durante esas horas las quejas de los pasajeros no han tardado en salir. "Otra vez que pena con lo que fue Renfe y en lo que se ha convertido", escribía un usuario. "Mi hijo y su novia están parados en Córdoba, en el AVE de Madrid-Sevilla. Están sin agua y sin comida. ¿Podría Renfe hacer algo al respecto?", preguntaba una mujer sobre la situación de sus familiares.

Una incidencia dejó sin tensión las catenarias de dos vías, pero esta información no llegó a los pasajeros que se quejaban de no saber qué estaba ocurriendo porque Renfe no les decía nada.

Atención a los viajeros en Sevilla en plena ola de calor

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, informaba también que el Ayuntamiento ha tomado medidas desplazando sus servicios de emergencias ante el "nuevo colapso ferroviario" que ha afectado a la estación de Santa Justa y que ha ocurrido, según ha recordado, en plena ola de calor.

El regidor ha apuntado, en un mensaje en X, que hasta Miraflores, "lugar donde se ha quedado parado uno de los trenes con más de 30 personas afectadas, algunos con movilidad reducida", se han desplazado agentes de la Policía Local, Protección Civil, así como un autobús de los Transportes Urbanos de Sevilla para recoger a estos pasajeros.

Por último, el alcalde señalaba que agentes de la Policía Local y Protección Civil estaban atendiendo a los pasajeros que están en el interior del tren y que hasta el lugar también se desplazaron los bomberos y los servicios de emergencias.