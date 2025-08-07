OneUP es el invento canario que vigila las playas de Fuengirola y que puede localizar a una persona en problemas y lanzarle un salvavidas

En lo que llevamos de verano, ha salvado en el archipiélago a 37 personas de morir ahogadas

En Fuengirola, vigilar las playas con drones y evitar ahogamientos es posible. Desde el aire y con cuatro drones con los que se han realizado ya seis rescates, la aeronave puede localizar a una persona en problemas y lanzarle un salvavidas. Ya hay otras formas también de vigilancia que se han puesto en marcha en nuestro país. Así informa A. Verdejo y D. Perdomo en el vídeo.

Aunque a simple vista no lo parezca, se trata de un flotador inteligente. en concreto, tiene el nombre de OneUP, su origen es canario y actúa como un salvavidas autoinflable portátil.

"El sensor, al entrar en contacto con el agua, en menos de dos segundos aparecería un aro salvavidas en forma de herradura. No hay que sacarlo de la funda", nos cuenta a Informativos Telecinco Saúl de León Arteta, CEO de OneUP.

Este servicio rescata tanto niños como personas adultas, y en caso de emergencia, aumenta el tiempo de reacción de los socorristas. "Viene a cumplir una doble función, que es ayudar a la persona que está en peligro, pero también minimizar el riesgo del rescatador ante una posible actuación", indica Arteta.

Cualquier persona puede acceder a este dispositivo. Es pequeño y portable, y su utilización es muy intuitiva. "Podría solventarte una situación de riesgo", añade el experto.

Se encuentran en los tótems de acero inoxidable más próximos a las playas y pueden usarse en caso de emergencia. "Simplemente al abrirla automáticamente va a llamar a la sala de emergencia y va a saber desde dónde lo está llamando".

Esta herramienta, además, no necesita de conocimientos de socorrismo. "Que la propia persona una vez que lo vea inflado se pueda agarrar sin que otra persona tenga que tirarse está bien, porque quizá la persona que tiene que rescatar no sabe nadar", señala un bañista ubicado en una de las playas del municipio andaluz.

"Se trata de un nuevo avance en seguridad" ya que consigue "que no se tenga que meter ninguna otra persona también a jugarse la vida", prosigue otra joven. "Si la tecnología sirve para esto, estupendo. Todo lo que sume la seguridad, bueno es", remata otro ciudadano. En lo que llevamos de verano, ha salvado en el archipiélago a 37 personas de morir ahogadas.