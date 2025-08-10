Redacción Andalucía Agencia EFE 10 AGO 2025 - 11:33h.

Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por el hallazgo de una persona ensangrentada sobre las 0:25 horas

JaénUna persona ha fallecido esta pasada madrugada en la localidad jienense de Lopera tras sufrir supuestamente una agresión con arma blanca, según han informado a EFE fuentes cercanas a las investigación de este suceso.

El centro coordinador 112 Andalucía ha indicado por su parte que recibió anoche, sobre las 00:25 horas, la alerta sobre el hallazgo de una persona ensangrentada en este municipio de unos 3.500 habitantes.

Se dio entonces aviso a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil, que certificaron la muerte y activaron el correspondiente protocolo judicial.

De momento, no han trascendido las posible causas del fallecimiento, que están siendo investigadas por el instituto armado.