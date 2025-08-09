Redacción Andalucía Europa Press 09 AGO 2025 - 18:51h.

Durante la reyerta falleció un hombre de 30 años por un impacto de bala en la cabeza

Investigan la muerte de un joven de 20 años por herida de bala en Pinos Puente, Granada

SevillaLa Guardia Civil ha detenido a una mujer como segunda persona relacionada con el tiroteo ocurrido este pasado jueves, 7 de agosto, en el municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan, el cual se saldó con la muerte de un joven de 30 años y con tres heridos.

Según ha confirmado el Instituto Armado a Europa Press, en la tarde de este pasado viernes se ha procedido a su detención, se trata de la pareja sentimental del autor del tiroteo, a quien se le atribuye la condición de cómplice.

Asimismo, la Guardia Civil también ha localizado el arma de fuego con la que se cometió el crimen, cuya víctima fue un joven de 30 años, herido de bala durante la reyerta.

Impacto de proyectil en la cabeza

El incidente se produjo en un bar de la localidad, concretamente en la zona de la Plaza Mártires del Pueblo. En el establecimiento tuvo lugar la pelea que, a los pocos minutos, quedó disuelta.

No obstante, pasada una media hora, una de las familias involucradas en la pelea, volvió al lugar de los hechos y se produjeron entonces los disparos. En la trifulca están involucradas familias de Las Cabezas y de otro municipio cercano, según ha confirmado el alcalde de la localidad, José Solano, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press.

Los agentes del Instituto Armado que se desplazaron hasta el lugar de los hechos encontraron a un hombre con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el hombre con un disparo en la cabeza, en estado crítico, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío.

Descartan "ajuste de cuentas"

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha señalado que al detenido ronda entre los 30 y los 40 años. En lo que respecta al arma, el subdelegado ha explicado que "se está trabajando en detectar los instrumentos que han sido utilizados en la reyerta".

Asimismo, Toscano ha descartado que "inicialmente el suceso pueda estar vinculado a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas", apuntando que "se ha tratado de una reyerta, de la que no hay información sobre si existe una rencilla previa".

Por su parte, el alcalde de Las Cabezas, José Solano, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla refuerzos de la Guardia Civil, "que ya se están viendo". Igualmente, habrá un refuerzo de efectivos de la Policía Local.