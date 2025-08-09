Redacción Andalucía Europa Press 09 AGO 2025 - 16:24h.

GranadaUn joven de 20 años ha muerto a primeras horas de la mañana de este sábado tras ser herido por arma de fuego en la localidad granadina de Pinos Puente.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de dicho cuerpo se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido para determinar las causas.

Desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía han indicado que recibieron un aviso sobre las 06:00 horas de que en el centro de salud de dicha localidad había un herido por disparo.

Se trataba de un chico 20 años que en ese momento fue trasladado al Hospital de Traumatología de Granada, donde ha fallecido, han apuntado desde la Guardia Civil.