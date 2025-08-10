Redacción Andalucía Agencia EFE 10 AGO 2025 - 10:45h.

La víctima fue trasladada con una herida de bala en el pecho al Hospital de Traumatología de Granada donde falleció

GranadaLa Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor del homicidio este sábado de un joven de 20 años en Pinos Puente (Granada).

Según ha informado este cuerpo armado, que se ha hecho cargo de la investigación, esta continúa abierta hasta determinar todas las circunstancias e identificar a los implicados en el suceso.

Herida de bala

La víctima, de 20 años, fue trasladada este sábado al centro de salud de Pinos Puente (Granada) con una herida por arma de fuego en el pecho y aunque fue llevado en estado crítico a un centro hospitalario, murió por la herida de bala.

La Policía Judicial investiga los hechos, ocurridos alrededor de las 6:00 horas de la mañana del sábado por causas que no han trascendido.