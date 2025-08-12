Localizan e identifican al presunto autor del incendio de Caños de Meca, Cádiz: tenía quemaduras en las manos

La Guardia Civil de Cádiz tiene identificado y localizado a un hombre como presunto responsable del conato de incendio que se ha registrado este martes por la mañana en una zona de arbustos junto a la urbanización Playas del Estrecho y uno de los parkings de la zona, en Los Caños de Meca.

Fuentes del Instituto Armado han indicado a Europa Press que en estos momentos se está desarrollando las diligencias oportunas para llevar a cabo la detención del presunto pirómano, sin que por el momento ésta se haya producido.

Al parecer, esta persona ha resultado herida por quemaduras en sus manos, sin que haya trascendido más información.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informaba esta mañana a los medios sobre este incendio, también "intencionado" como el de Tarifa, y que ha podido ser controlado de forma rápida, sin que haya tenido que ser necesario desplazar medios aéreos del Infoca.

Tensión entre la población

"Tenemos la confirmación de cómo han sido las circunstancias y la persona que ha podido ser responsable", ha señalado Sanz sobre este suceso, que ha generado momentos de tensión en la pedanía barbateña.

En las labores de extinción han intervenido tres unidades de Bomberos de Barbate, que han complementado la actuación de quienes estaban por la zona y que han acudido con cubos para tratar de apagar las llamas.