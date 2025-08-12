En lo que llevamos de mes ya han ardido más del doble de hectáreas que en todo el mes de agosto de 2024

Última hora de los incendios en España, en directo: el incendio forestal de Tarifa, en Cádiz es intencionado

Con un agosto especialmente duro, los datos confirman la magnitud de la destrucción causada por los incendios en España. Según el balance ofrecido por David Jiménez, en lo que llevamos de mes han ardido 16.000 hectáreas, más del doble que en todo agosto de 2024.

En un mapa reciente, las llamas marcan los focos activos desde hace 24 o 48 horas en distintas zonas de la península. Una imagen tan impactante como las cifras: en julio también se registraron datos preocupantes, con 26.027 hectáreas quemadas, casi el doble que en el mismo mes de 2024, a pesar de que las temperaturas fueron entonces menos extremas que en agosto.

Si se amplía la mirada a lo que va de 2025, el balance sigue siendo negativo: hasta hoy, han ardido 69.600 hectáreas, lo que supone casi un 40% más que todo lo que arrasó el fuego en los 12 meses de 2024.