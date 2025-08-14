Detenido por amenazar con un hacha a guardias civiles en Roquetas de Mar, Almería

Los vecinos llamaron alertando de un hombre que estaba causando daños en el edificio y cortando el suministro de agua

Detenido por retener atada y amordazada a su expareja durante más de 48 horas mientras la amenazaba de muerte

La Guardia Civil ha detenido este jueves en Roquetas de Mar, Almería, a un hombre acusado de amenazar con un hacha a varios agentes que acudieron a su domicilio tras ser alertados por vecinos de que estaba causando daños en el edificio y cortando el suministro de agua.

Según han informado a EFE fuentes próximas al caso, el incidente se ha producido durante la mañana, cuando un vecino solicitó la presencia urgente de una patrulla al observar que otro residente golpeaba las puertas con una pala, había destrozado un buzón comunitario y había interrumpido el suministro de agua del inmueble.

A la llegada de los agentes, el sospechoso se encontraba en el interior de su vivienda, en un estado de gran excitación y agresividad, pronunciando frases incoherentes y con claros signos de alteración psicológica.

Desde dentro del domicilio, ha comenzado a golpear con fuerza algún objeto contundente. Los guardias civiles han intentado dialogar con él para que abriese la puerta y poder identificarlo y comprobar su estado, pero el hombre se ha negado, profiriendo amenazas graves contra ellos.

Según las mismas fuentes, llegó a manifestar que saldría “para matarlos” y “llevarlos al cementerio”, mientras golpeaba la puerta con lo que parecía ser un hacha.

Ante el riesgo inminente para él mismo, para los vecinos y para la patrulla, los agentes han mantenido la negociación con el objetivo de que depusiera su actitud y pudiera ser atendido por servicios médicos. Sin embargo, en un momento determinado, el individuo abrió la puerta de forma repentina y se abalanzó sobre ellos portando el arma.

En ese instante, los guardias hicieron uso de una pistola eléctrica incapacitante (táser) para reducirlo y neutralizar la amenaza. Fue detenido como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.

En el registro superficial practicado en el momento del arresto se le intervinieron, además del hacha, otras armas blancas que llevaba consigo.