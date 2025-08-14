El hombre, de 39 años, ató y amordazó a la víctima, a la que privó de ropa, teléfono y dinero para impedir que pidiera ayuda

La víctima consiguió huir y acudió a denunciar a una comisaría de la ciudad

Valencia Un hombre de 39 años ha sido detenido en Valencia como presunto autor de un delito de malos tratos y detención ilegal, acusado de retener durante casi dos días a su expareja, atada y amordazada, mientras la amenazaba de muerte con un cuchillo para obligarla a retomar la relación sentimental.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando el presunto agresor citó a la víctima para comer en su domicilio. Una vez en la vivienda, y tras el almuerzo, el hombre cerró la puerta con llave y le prohibió salir. Según la investigación, le arrebató el teléfono móvil, las tarjetas bancarias y la ropa, impidiéndole pedir ayuda. Incluso la obligó a llamar a su jefe para comunicar que no acudiría al trabajo.

Amenazas y privación de libertad

Durante la retención, el hombre utilizó bridas para atar a la víctima de pies y manos y un trapo como mordaza para evitar que gritara. Por la noche, la desataba parcialmente, dejando una mano atada con una cuerda larga a la pata de la cama, según fuentes policiales. La situación se prolongó durante dos días, impidiéndole libertad de movimientos y sometiéndola a un control constante.

El lunes 11 de agosto por la mañana, la mujer aprovechó una salida del agresor para liberarse y huir del domicilio. Corrió descalza por la calle hasta encontrar ayuda y presentar denuncia en la Policía Nacional.

El juez impone la prohibición de toda comunicación o aproximación a la víctima

Tras la denuncia, los agentes localizaron rápidamente al sospechoso en su vivienda, donde fue arrestado. Pasó a disposición judicial, quedando prohibida toda comunicación o aproximación a la víctima. Fuentes policiales señalan que la investigación apunta a un comportamiento controlador y violento por parte del detenido.

