14 AGO 2025

Un octogenario muere tras colisionar su bicicleta con otro vehículo en Granada capital

El accidente de tráfico se produjo a las 8:30 horas en el kilómetro 5 de la A-92G

GranadaUn ciclista de 85 años ha muerto este 14 de agosto después de chocar su bici con una furgoneta y caer por un terraplén en una carretera próxima a Granada capital.

Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía, que ha precisado que el accidente de tráfico mortal se ha registrado a las 8:30 horas. Concretamente en el kilómetro 5 de la autovía autonómica A-92G.

Emergencias recibió el aviso de varios testigos que alertaban de un grave siniestro vial en el que una bicicleta y otro vehículo habían colisionado. Además, una persona se encontraba muy mal herida.

Acabó falleciendo

Tras precipitarse por la pendiente, consecuencia del fuerte impacto, terminó falleciendo. Los sanitarios del 061 movilizados de inmediato al lugar del suceso no pudieron salvarle la vida al anciano.

También acudieron efectivos de Bomberos de Granada, por si era necesario realizar algún rescate o excarcelación de víctimas atrapadas, y del Parque de Maquinaria.