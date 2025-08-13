Los dos ocupantes de una motocicleta, un hombre y una mujer de 48 y 46 años respectivamente

Al menos 11 heridos, entre ellos cinco menores, en un accidente de tres vehículos en la AP7 en Castellón

Compartir







GranadaLos dos ocupantes de una motocicleta, un hombre y una mujer de 48 y 46 años respectivamente, han fallecido en la madrugada de este miércoles en un accidente de tráfico al colisionar el vehículo en el que viajaban con un turismo en la carretera N-340 a su paso por la localidad granadina de Almuñécar, según ha informado el servicio de emergencias 112.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 0:15 horas de este miércoles cuando por causas que está investigando la Guardia Civil una motocicleta y un turismo han colisionado frontalmente en el kilómetro 321 de la N-340 junto a la urbanización Alfamar, en el término municipal de Almuñécar.

PUEDE INTERESARTE Muere una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en Valencia

El conductor del vehículo ha resultado ileso

Según el 112, como consecuencia del impacto los dos ocupantes de la moto han fallecido en el lugar de los hechos, y el conductor del turismo ha resultado ileso.

PUEDE INTERESARTE La marea se ‘traga’ coches de turistas aparcados en el muelle de O Grove

Hasta el lugar se personaron varias equipos sanitarios que no pudieron hacer nada por salvar la vida de los ocupantes de la motocicleta.

A consecuencia del accidente el tramo de la N-340 que une Almuñécar con Salobreña a su paso por la Costa Tropical granadina ha estado cortado al tráfico durante varias horas, aunque a primera hora de la mañana ya estaba restablecida la circulación.