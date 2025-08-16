Localizan semiinconsciente a Carlos, el hombre de 41 años desaparecido en Cádiz

Redacción Andalucía 16 AGO 2025 - 13:47h.

Vecinos, familiares y voluntarios cancelan la batida que habían organizado para buscar a Carlos Bey Lozano, localizado en Chiclana

Alertan de la desaparición de José Ángel S. A., un hombre corpulento de 46 años, en Zaragoza

Compartir







CádizCarlos Bey Lozano, a quien se le perdió el rastro este viernes, 15 de agosto, en el municipio gaditano de San Fernando, ya ha sido localizado. La colaboración de vecinos, familiares y voluntarios ha sido trascendental para encontrar al hombre, de 41 años, que ha aparecido en estado semiinconsciente en la cercana localidad de Chiclana de la Frontera. Por ello, requirió atención médica, según recoge La voz del sur.

La noticia fue confirmada por San Fernando Televisión, señalando que "la unión de todos ha sido fundamental" y agradeciendo "de corazón a todas las personas que han difundido y mostrado su apoyo en estas horas tan difíciles".

PUEDE INTERESARTE Buscan a un joven de 20 años desaparecido el 8 de agosto en la playa de Almáciga, en Santa Cruz de Tenerife

De este modo, tal y como indica el citado diario, ha sido cancelada la batida que se había organizado para la tarde de este sábado, con el centro comercial Bahía Sur como punto de partida.

La asociación SOS Desaparecidos había emitido una alerta unas horas antes. En la misma, apuntaba que Carlos es un hombre de entre 1'75 y 1'80 metros de altura, complexión normal, pelo rapado y ojos azules, destacando sus tatuajes en brazos y piernas. Además, especificaban la marca, el modelo y la matrícula de su vehículo.