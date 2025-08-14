La familia de José Ángel S. A. recuerda que necesita de medicación que no portaba en el momento de su desaparición

Desde el pasado martes 12 de agosto falta de su vivienda José Ángel S. A., de 46 años residente en Zaragoza que desapareció tras salir de su domicilio con la intención de comprar unos yogures en un comercio cercano. Desde entonces, no se ha tenido ninguna noticia sobre su paradero, lo que ha generado gran preocupación en su familia y en las autoridades locales.

José Ángel se encuentra actualmente de baja médica y necesita medicación que debe tomar regularmente, ya que estuvo hospitalizado recientemente. Su familia teme que, al estar desaparecido, pueda haber dejado el tratamiento prescrito, lo que podría agravar su estado de salud.

Mensaje de WhatsApp a su hermana

El hombre vive con sus padres en Zaragoza. La última comunicación que tuvo con su familia fue a través de un mensaje de WhatsApp enviado a su hermana, en el que indicaba que se había ido a Huesca. Sin embargo, la Policía está investigando si realmente pudo desplazarse hasta allí, ya que no hay confirmación de su presencia en esa ciudad.

José Ángel es una persona corpulenta, mide 1,85 metros y pesa aproximadamente 150 kilos. En la fotografía difundida por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), aparece con gafas, ojos marrones y pelo corto y rubio. La Policía Nacional ha solicitado la colaboración ciudadana para localizarlo lo antes posible y ha habilitado el número 091 para recibir cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.

Este caso se suma a otras desapariciones activas en Aragón, donde actualmente hay 19 alertas vigentes, incluyendo la de una menor de 15 años desaparecida hace dos meses en Zaragoza, informa Heraldo.

Cualquier persona que tenga información sobre José Ángel S. A. puede contactar con la Policía Nacional para colaborar en su búsqueda.