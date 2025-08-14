El ministerio del Interior ha solicitado colaboración para encontrar a Susana B.R., una menor desaparecida en Zaragoza desde junio

Esta adolescente de 15 años desapareció en Zaragoza el pasado 14 de junio

El Centro Nacional de Desaparecidos del ministerio del Interior ha emitido una alerta ciudadana para encontrar a Susana B.R., una menor de 15 años desaparecida en Zaragoza.

Según la denuncia publicada en la página web de CNDES, esta menor lleva desaparecida desde el pasado sábado 14 de junio. Desde entonces, ni sus familiares ni su entorno más cercano tienen noticias de esta adolescente.

La desaparición de Susana B.R.

Por eso, desde el Centro Nacional de Desaparecidos se ha publicado esta alerta ciudadana pidiendo colaboración para dar con el rastro de Susana B.R.

En la alerta se detalla que esta adolescente mide 1,60 metros, pesa 80 kilos, tiene los ojos de color marrón, el pelo castaño y la última vez que se la vio fue en Zaragoza.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre Susana B.R. o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957 y llamar al teléfono 091 de la Policía Nacional. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.