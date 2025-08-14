Buscan a Zinedine M, un joven de 20 años desaparecido el 8 de agosto

La última vez que se le vio en la playa de Almáciga, en Santa Cruz de Tenerife, portaba unas bermudas rosa

Santa Cruz de TenerifeLa Asociación SOS Desaparecidos ha lanzado este miércoles un mensaje de ayuda para tratar de localizar a Zinedine M., un joven de 20 años que desapareció el 8 de agosto en la Playa de Almáciga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Según la descripción facilitada, mide 1.85, es de complexión gruesa, tiene el pelo y los ojos negros, barba corta y perilla. Portaba unas bermudas rosa.

Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.