Una riña podría estar detrás de la tragedia en Arenas del Rey, que deja dos muertos y una mujer herida de gravedad

Mata a su cuñado de un disparo, hiere a su hermana de gravedad y se suicida en Arenas, Granada

Arenas del ReyUna disputa familiar pudo desencadenar el suceso ocurrido en la noche del lunes en Arenas del Rey (Granada), en el que un hombre de 60 años mató de un disparo a su cuñado, hirió de gravedad a su hermana y posteriormente se suicidó con la misma escopeta de caza.

El crimen tuvo lugar pasadas las 23:00 horas en un domicilio de la calle Obispo Hurtado, en el pequeño municipio de unos 600 vecinos. Según ha informado la Guardia Civil, varios residentes alertaron al 112 tras escuchar disparos y gritos en la zona, informan medios como 'IDEAL'.

Víctimas y traslado al hospital

La víctima mortal es un hombre de 63 años, cuñado del agresor, que falleció en el acto. La hermana del atacante resultó herida de gravedad en una pierna y fue trasladada al Hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde ha sido intervenida quirúrgicamente. Permanece en reanimación con pronóstico reservado, aunque podría pasar a planta en las próximas horas.

Tras el tiroteo, el presunto autor huyó a un cortijo cercano, donde se quitó la vida utilizando la misma arma de fuego.

Tres días de luto oficial

El Ayuntamiento de Arenas del Rey ha decretado tres días de luto oficial, suspendiendo actos culturales y deportivos y cerrando instalaciones municipales como la piscina y el polideportivo. En un comunicado, el consistorio ha trasladado su “pésame y respeto” a los familiares y allegados de las víctimas, “acompañándolos en estos momentos difíciles”.

Investigación en marcha

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer los motivos de la tragedia, que según las primeras hipótesis podría haber estado motivada por una riña familiar, aunque las causas exactas aún se investigan.