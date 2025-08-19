Redacción Andalucía Europa Press 19 AGO 2025 - 16:58h.

La víctima estuvo retenida en una casa-móvil, donde sufrió heridas, erosiones y hematomas en cara y tórax

El presunto responsable mostró "un comportamiento sumamente agresivo", tratando de arrebatar el arma a policías

CádizUn hombre ya se encuentra en la cárcel de forma provisional, según ha informado la Policía Nacional, después de presuntamente encerrar y agredir a su cuñada en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Tenía hasta tres órdenes de búsqueda e ingreso en prisión por juzgados de Sevilla y Cádiz más otra de personación dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Ahora, ha sido acusado de un presunto delito de detención ilegal y lesiones contra la víctima, que se encontraba sin poder salir en el interior de una casa-móvil ubicada en una parcela cerca del aeropuerto jerezano.

Heridas, erosiones y hematomas en cara y tórax

La investigación se inició el 15 de agosto, festivo nacional, tras la denuncia de un familiar en la que alertaba que una mujer había sido agredida e introducida en un vehículo en contra de su voluntad por su propio cuñado, hermano de su marido.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional estableció un amplio dispositivo de búsqueda para dar con su paradero. Así, las gestiones realizadas por los agentes permitieron ubicar el lugar donde se encontraba.

Tras desplegar una vigilancia in situ, detectaron al sospechoso saliendo en actitud controladora, momento en que se procedió a su arresto. Seguidamente, localizaron a la víctima acostada en un colchón en estado de shock.

Atendida por los policías y trasladada después a un centro hospitalario, presentaba heridas, erosiones y hematomas en varias zonas de la cara (pómulos, oídos y ojos) así como el tórax.

Trató de quitar el arma a los agentes

El detenido mostró "un comportamiento sumamente agresivo", ha apuntado la Policía, resaltando que incluso en el centro médico donde fue trasladado para ser asistido, llegó a tomar una silla con la intención de agredir a los agentes.

Incluso trató de arrebatarles el arma. Fue trasladado luego a comisaría, donde quedó en calabozos hasta pasar a disposición judicial y decretarse su ingreso inmediato en la cárcel.