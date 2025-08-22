Redacción Andalucía 22 AGO 2025 - 11:42h.

Una discusión acaba con un hombre arrestado tras amenazar a su hijastro en Mijas, Málaga

El varón, que requirió asistencia médica después, está acusado también de lesiones graves

MálagaUn hombre fue detenido la pasada semana después de amenazar a su hijastro con un cuchillo en el sur de la localidad de Mijas (Málaga), según ha informado este 21 de agosto la Policía Local.

El suceso tuvo como origen una discusión familiar que se trasladó a la vía pública, concretamente en la calle Huelva, donde se encontraban varón y víctima, en la Urbanización de Calahonda.

Al recibir el aviso del incidente, los agentes se desplazaron de inmediato al lugar. Cuando llegaron, comprobaron cómo los vigilantes de seguridad del complejo de viviendas ya habían conseguido reducir al individuo.

Evitaron la posible agresión

Evitaron así la posible agresión y le quitaron el arma blanca que llevaba. Tras hablar los policías con testigos presentes de los hechos, arrestaron al presunto autor por un delito de amenazas, así como otro de lesiones graves.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a un centro sanitario para recibir atención médica y tras ello, pasó a quedar a cargo de la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.