El acusado sostiene que no buscó el enfrentamiento y que intentó calmar los ánimos antes de que la situación derivase en una riña

Tiroteo en Almería: dos hombres heridos en un enfrentamiento provocado por un "triángulo amoroso"

AlmeríaEl hombre detenido por el apuñalamiento mortal ocurrido en la madrugada de este pasado lunes, 18 de agosto, en la barriada de Cerro Matadero, en la localidad almeriense de Berja, ha alegado que actuó para defenderse de un grupo que, según su versión, se presentó armado con palos y cuchillos en la puerta de su vivienda, han señalado a EFE fuentes judiciales.

Además, han explicado este jueves que el investigado, que ha ingresado en prisión provisional, sostiene que no buscó el enfrentamiento y que intentó calmar los ánimos antes de que la situación derivase en una riña con varios heridos y un fallecido. Según su relato, fue el temor a que pudieran agredir a su familia lo que le llevó a intervenir, en un contexto en el que él mismo resultó herido de arma blanca.

El hombre, que ingresó en el Hospital Universitario Torrecárdenas tras el suceso y recibió el alta este miércoles, fue arrestado en el propio centro sanitario y trasladado este jueves al Juzgado de Instrucción de guardia de Almería. Este órgano se ha inhibido en favor del Tribunal de Instancia de Berja, que ha decretado su ingreso en prisión provisional mientras se desarrollan las diligencias de investigación.

Altercado previo con otra familia

Las fuentes consultadas apuntan a que el investigado sitúa el origen de la riña en un altercado previo con otra familia del municipio. Uno de sus miembros habría llegado en moto a las inmediaciones de la casa, iniciando una discusión con insultos y amenazas. En ese momento, la esposa del ahora detenido intervino, lo que contribuyó a que la disputa se intensificara.

El propio detenido sostiene que trató de restar importancia a los hechos y que manifestó su voluntad de "dejar las tonterías", pero que poco después regresaron varios hombres acompañados de su madre, que habría intentado disuadirlos.

Los recién llegados, de acuerdo con este testimonio, portaban palos y cuchillos, circunstancia que el investigado considera acreditada por la aparición de varias armas blancas en la escena.

En ese contexto, y siempre según su versión, se armó con un cuchillo para defenderse. En el forcejeo posterior se produjo la puñalada mortal a uno de los implicados, que falleció en el acto, además de otras heridas a distintos participantes, incluido el propio investigado.

Por otra parte, el letrado del detenido, el abogado y criminólogo José Luis Martínez Martínez, ha confirmado a EFE que su cliente está siendo investigado por un delito de homicidio consumado y dos delitos de homicidio en grado de tentativa, lo que en conjunto podría derivar en una petición de hasta 35 años de cárcel si se aplicasen las penas máximas.