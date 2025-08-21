Redacción Andalucía Europa Press 21 AGO 2025 - 16:34h.

Los detenidos mantenían encuentros sexuales en un inmueble con mujeres mayores de edad, llevando a cabo actos sin consentimiento

La Policía Nacional de Cádiz ha arrestado a dos personas como presuntos autores de delitos de detención ilegal y amenazas a mujeres en Jerez de la Frontera. Además, sobre uno de los detenidos pesa un delito contra la intimidad y pornografía infantil, al tener en posesión vídeos de carácter sexual con menores.

Dicho caso se inició a raíz de la denuncia presentada por una mujer que estaba siendo víctima presuntamente de los sospechosos, según ha indicado la Policía Nacional en una nota.

La mujer entregó a los agentes varios dispositivos electrónicos, una tablet, un ordenador y un teléfono móvil. En el análisis técnico realizado a los mismos se detectaron en su contenido material pornográfico, incluyendo archivos en lo que aparentemente aparecían menores de edad.

Actos sexuales sin consentimiento

En el desarrollo de las pesquisas, se pudo comprobar que los detenidos mantenían encuentros en un inmueble de la localidad gaditana con mujeres mayores de edad. Durante los mismos registraban, sin el consentimiento de ellas, actos de carácter sexual.

Asimismo, los agentes identificaron a otra de las perjudicadas, que habría sido retenida de forma ilegal y amenazada por uno de los implicados con el fin de impedir que denunciara los hechos ante la Policía.

La investigación permitió esclarecer los hechos y culminar con la detención de los implicados, que fueron posteriormente trasladados a dependencias policiales, donde quedaron ingresados en el área de calabozos hasta ser puestos a disposición judicial.

La Policía Nacional ha recordado que tiene habilitado el correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera anónima y confidencial, contribuyendo así a la protección de las víctimas y a la erradicación de este tipo de delitos.