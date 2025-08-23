Detienen a dos menores por una agresión sexual a una joven en las fiestas de Pulianas, Granada

Redacción Andalucía Agencia EFE 23 AGO 2025 - 23:35h.

GranadaLa Guardia Civil ha detenido a dos menores de edad como supuestos responsables de una agresión sexual cometida durante esta madrugada en el recinto ferial en el que se celebran las fiestas locales de Pulianas, municipio de la provincia de Granada.

Según han informado fuentes de la Benemérita, que se ha hecho cargo de la investigación, los dos menores han sido arrestados por su implicación en la agresión sexual sufrida por una joven durante las fiestas de Pulianas, localidad limítrofe con la capital nazarí.

Un dispositivo formado por agentes de Maracena se encargó del arresto, un episodio registrado poco antes de las 5:00 horas de esta madrugada y que generó a su vez un tumulto en el ferial por el que el Ayuntamiento decidió parar la verbena.

La víctima habría aprovechado que el Consistorio ha activado un 'punto violeta' con personal especializado en el ferial para formalizar la denuncia e identificar a los agresores.