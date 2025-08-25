Rocío Amaro 25 AGO 2025 - 11:48h.

El desprendimiento, que se debió al fenómeno Summer Branch Drop, asociado al estrés térmico, tuvo lugar cuando la zona ya estaba acotada

Nueva polémica por la tala de un árbol en el barrio de Triana, en Sevilla

SevillaLas altísimas temperaturas registradas en Sevilla durante este verano ha puesto de manifiesto los riesgos a los que están expuestos los grandes árboles de la ciudad. Esta pasada semana, la rama de un ficus se ha desprendido en la céntrica Plaza de San Pedro, aunque afortunadamente la zona ya se encontraba acotada previamente por el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, lo que evitó daños personales. Tampoco se produjeron incidencias en el tráfico.

Según ha informado Emergencias Sevilla, la caída se debió al fenómeno conocido como "Summer Branch Drop", un desprendimiento súbito de ramas provocado por el estrés térmico. Se trata de un proceso imprevisible que afecta a especies de gran porte en periodos de calor extremo. Para prevenir riesgos, estos árboles cuentan con inspecciones periódicas, riego de refuerzo en verano y sistemas de sujeción que ayudan a garantizar su estabilidad.

La Plaza de San Pedro, una de las más céntricas y concurridas de la ciudad, presentaba en el momento del incidente una afluencia menor de la habitual, debido a las altas temperaturas estivales que vacían el casco histórico durante las horas centrales del día.

A la sombra de un ficus

Este episodio recuerda inevitablemente al caso del ficus centenario de la parroquia de San Jacinto, en Triana, cuyo estado generó una intensa polémica vecinal y mediática en Sevilla durante meses. La sombra y la majestuosidad de estos ejemplares los convierten en parte esencial del paisaje urbano, pero también plantean un desafío constante de conservación en una ciudad donde los veranos superan con facilidad los 40 grados.