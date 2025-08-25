Iván Sevilla 25 AGO 2025 - 07:00h.

En una cárcel de Morón "masificada" un interno agredió sexualmente a una psicóloga en uno de los casos más graves

"Seguimos igual que hace 50 años, necesitamos más formación y medios coercitivos", piden desde el sindicato CSIF

SevillaDespués de la agresión sexual a una psicóloga en uno de los casos más graves registrados este verano en cárceles de Sevilla, a sindicatos como el CSIF le preocupa el aumento de las agresiones a funcionarios.

Ese episodio, relatado por una testigo y en el que intervinieron precisamente tres reclusos para auxiliar a la trabajadora, ocurrió en el centro penitenciario de Morón de la Frontera.

"Hemos observado repuntes a partir del año 2023 o 2024. Antes no había tantas, pero ahora la línea es ascendente porque hay una agresión cada 16 horas", nos aseguran desde CSIF Prisiones Sevilla a Informativos Telecinco.

De hecho, en un reciente comunicado alertaban de que habían alcanzado el quinto caso en un mes, tras la grave lesión en un brazo que sufrió un funcionario el 18 de agosto, cuando intentaba solucionar un conflicto.

Aunque esa se produjo en la cárcel de Mairena del Alcor, la ubicada en Morón también había sido escenario de otra agresión dos días antes. Fue en el módulo de aislamiento, cuando un preso tendió "una trampa".

Concretamente, simuló que trataba "de ahorcarse" para que los trabajadores entrasen y poder así "cogerlos por sorpresa para golpearles". Ambos acabaron en Urgencias para ser atendidos de las lesiones.

"Muchos" de estos episodios "serían evitables"

Acerca de estos episodios violentos de internos, el responsable de la sección sindical de Prisiones en Sevilla nos afirma que "muchos serían evitables" si se tomaran las medidas adecuadas por parte del Ministerio del Interior.

Ya que, por ejemplo, la prisión de Morón "está masificada" y la malagueña de Archidona, situada a 100 kilómetros, "tiene hasta 20 módulos para albergar reclusos, pero solo hay cuatro abiertos".

Por lo tanto, señalan que una solución sería trasladar presos de la que está saturada a la otra cárcel: "En cada módulo caben 144, esto es un problema de organización sobre el que no están haciendo nada".

Desde el sindicato vinculan esa situación al incremento de agresiones de los internos, ya que al haber tantas personas encarceladas en un mismo centro, "surgen, como mínimo, más roces".

"No pueden ni siquiera llevar una porra al patio"

"También pedimos más formación, pues la que tienen los funcionarios en la actualidad es prácticamente nula" para tener que controlar a gente que "no puede estar en las calles".

Esa falta de conocimientos se suma a la escasez de medios que les permiten portar y usar: "Entran con el uniforme y si acaso un bolígrafo, ya que en los patios no pueden ni siquiera llevar una porra"

Así que desde el CSIF reclaman que "se modernicen ya" los elementos coercitivos en prisiones, como poder utilizar los "táser" en caso necesario. "No puede ser que sigamos igual que hace 50 años", nos recuerdan.

Otra reivindicación que llevan tiempo solicitando es que este personal que trabaja en las cárceles sea "considerado como agentes de la autoridad". Piensan que así serían más respetados por los reclusos.