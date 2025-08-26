Redacción Andalucía 26 AGO 2025 - 16:06h.

El alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez, ha enviado una carta de agradecimiento a los bomberos de la provincia de Huelva por su rápida intervención en el incendio de la pedanía de Los Romeros del pasado 12 de agosto

HuelvaEl alcalde de la localidad onubense de Jabugo ha enviado una carta de agradecimiento a los bomberos de la provincia de Huelva por su intervención durante el incendio registrado el pasado 12 de agosto en la localidad de Los Romeros, que también afectó a la aldea de El Quejigo.

En su misiva, el alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez, expresó en nombre de todos los vecinos su “más sincero y profundo agradecimiento” a los efectivos que participaron en las labores de extinción. Según el regidor, gracias a "la rápida intervención, profesionalidad, entrega y valentía de los bomberos, se logró contener el avance de las llamas, proteger a la población y minimizar los daños materiales y ambientales".

Domínguez subraya además que la actuación de los bomberos ha sido “un ejemplo de servicio público y un motivo de orgullo para toda la ciudadanía” y destaca su compromiso firme con la protección de las personas y del territorio en situaciones de emergencia. La carta concluye transmitiendo en nombre del Ayuntamiento y de todos los vecinos el “más sincero reconocimiento y gratitud” hacia los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva.

La respuesta de los bomberos

Por su parte, los bomberos de la provincia de Huelva han respondido agradeciendo el gesto: “Aunque sea nuestro oficio y lo hagamos sin esperar nada a cambio, nos llena de orgullo y satisfacción saber que nuestro trabajo es puesto en valor por aquellos que nos sustentan, que son los ciudadanos y las instituciones públicas a las que servimos”, señalaron a través de las redes sociales del Consorcio.