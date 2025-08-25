Las labores de restauración de la Mezquita de Córdoba avanzan a buen ritmo: plantean terminar en menos de un año

La actuación de los Bomberos y el protocolo de extinción evitaron un tragedia mayor en la Mezquita de Córdoba: “Se salvó”

Desde la altura el dron capta los trabajos sobre la bóveda que colapsó tras el fuego. La parte oscura señala la zona en la que aún extraían madera calcinada. Justo al lado, las placas amarillas sirven para iniciar el sellado.

Los trabajos avanzan a buen ritmo. En la Mezquita que se puede apreciar perfectamente esos trabajos de emergencia que se llevan haciendo desde el pasado 8 de agosto. Son alrededor de unos 50 trabajadores los que ultiman ya estas labores antes de la redacción del proyecto de restauración de la Mezquita Catedral de Córdoba, que más pronto que tarde deberá aprobar la Junta de Andalucía para que se haga una idea: El objetivo es que en menos de un año esté la mezquita totalmente restaurada.

"Para evitar, por ejemplo, que por causa de la lluvia se filtre agua en la zona afectada por el incendio", explica Joaquín Alberto Nieva, presidente cabildo de la Catedral de Córdoba. Han bastado 10 días para levantar esta sobrecubierta que protegerá el templo de cualquier inclemencia. Las llamas suscitaron negros presagios: "A todos nos recordó a Notre Dame".

Los bomberos actuaron muy rápido

La pronta intervención de los bomberos permitió que solo sufriera daños un 1% del perímetro del recinto. Por ejemplo dos bóvedas ennegrecidas por el humo donde se emplea este láser de última generación que elimina toda la suciedad: "Se quita sin dañar para nada lo que es la superficie".

Los arqueólogos revisan modelos en tres de de los daños, y esta restauradora limpia una de las piezas que cayeron de la bóveda y que será reubicadas en su lugar original. Para evitar más desprendimientos los operarios aplican fijaciones en los arcos. Más de 50 personas han participado en las obras de emergencia ya casi concluidas, el paso previo a una restauración quirúrgica para esta joya que es patrimonio de todos