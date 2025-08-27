Redacción Andalucía 27 AGO 2025 - 12:20h.

Un hombre ha fallecido este martes en la playa de La Fontanilla, en Conil de la Frontera (Cádiz), tras no poder ser reanimado pese a la rápida intervención de socorristas y equipos de emergencias

CádizUn hombre, del que por el momento se desconoce la identidad, edad y nacionalidad, ha fallecido en la playa de La Fontanilla, en Conil de la Frontera (Cádiz).

El suceso se ha producido en torno a las 13:00 horas, cuando varios bañistas alertaron de que una persona se encontraba inconsciente en el agua. Según han informado desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el cuerpo no se hallaba a gran profundidad.

Hasta el lugar se desplazaron equipos sanitarios y de emergencias, que al llegar comprobaron que los socorristas de la playa ya estaban practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvarle la vida.

Revuelo en la playa de Conil

El trágico episodio ha generado un gran revuelo entre los numerosos bañistas que en ese momento llenaban la playa. La intervención de un helicóptero de emergencias, que tuvo que aterrizar en la propia arena para colaborar en la asistencia, incrementó la preocupación entre los presentes.

Por ahora se desconocen las causas exactas del fallecimiento y no se descarta que el ahogamiento se haya podido deber a motivos naturales.