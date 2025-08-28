Redacción Andalucía Europa Press 28 AGO 2025 - 14:42h.

Un mosaico romano de 27 metros cuadrados, datado a inicios del siglo III, ha sido documentado en Écija, Sevilla

El hallazgo permite comprender mejor la distribución escenográfica y el programa decorativo de la lujosa vivienda

Compartir







SevillaUn mosaico romano de 27 metros cuadrados, datado en el primer cuarto del siglo III y de una "riqueza cromática extraordinaria" y de "gran valor histórico" ha sido documentado este verano en Écija (Sevilla) en el marco de la investigación arqueológica de la casa palacio romana "más monumental" excavada hasta la fecha en la ciudad.

Según ha informado a Europa Press el arqueólogo municipal de Écija Sergio García-Dils la estancia corresponde a un 'oecus', un salón que cumplía funciones de comedor y recibidor, dentro de una vivienda situada en el punto más alto de la antigua Astigi, y considerada por el arqueólogo como la "más monumental y rica" de las que se han excavado hasta el momento.

PUEDE INTERESARTE La Policía de Sevilla denuncia a un joven por practicar parkour en una azotea del centro

García-Dils ha comentado que el hallazgo se produjo en junio y ha sido objeto de estudio durante los meses de julio y agosto. Hace dos días, el equipo que dirige el arqueólogo municipal Sergio García-Dils entregaba un primer informe tras una restauración preliminar. En la investigación han participado especialistas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en virtud de un convenio de colaboración, con un equipo de quince arqueólogos y restauradores.

Información clave sobre la vivienda

Más allá de su "tamaño y calidad", el mosaico aporta información "clave" sobre la distribución y el programa decorativo de la casa. Según ha concretado García-Dils, el recorrido por la vivienda "estaba concebido de forma escenográfica, pues el visitante debía atravesar primero un patio ajardinado con mosaicos antes de acceder a este salón, donde por primera vez se documentan cornisas monumentales de estuco decorado en combinación con el pavimento musivo y fragmentos de pintura mural".

El mosaico, de "cuidada composición geométrica", enmarca ocho recuadros: algunos de ellos con representaciones antropomórficas de las estaciones del año y otros con aves. Entre estas últimas se conservan casi completas la primavera y el verano, además de una perdiz y una pareja de faisanes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La vivienda, conocida desde 2001 y objeto de varias campañas de excavación en 2015 y 2017. Para García-Dils, la importancia del hallazgo reside en poder "completar la lectura de los espacios y entender cómo funcionaba esta residencia palaciega en su conjunto".