La Policía Local de Sevilla ha denunciado a un joven de 22 años por difundir un vídeo en sus redes sociales en el que aparecía haciendo parkour en la azotea del centro de la ciudad. Aunque el contenido fue eliminado, no tardó en hacerse viral dado el riesgo que conllevaba, tanto para el usuario como para los servicios de emergencia.

Tras encontrar el vídeo en redes sociales, agentes de la Policía Local se personaron en el domicilio para instruir las diligencias necesarias. Así lo han comunicado los propios agentes del cuerpo a través de un post en la red social ‘X’. De la misma manera, han comunicado que el vídeo ya se había eliminado, según informa 'El Diario de Sevilla'.

Otros usuarios de Tik Tok denunciaron la temeridad y el riesgo que corrían los jóvenes al realizar este tipo de prácticas en una zona céntrica. Los protagonistas de este contenido aseguraron que habían comprobado previamente si había una salida viable y que podían abandonar la zona tras el entrenamiento.

Una persecución hace unos días en Sevilla

La Policía Local de Sevilla detuvo este pasado miércoles a un varón de 40 años de edad tras una arriesgada persecución por diferentes calles del Distrito Macarena, según informan los servicios de emergencia del Ayuntamiento hispalense. Durante 10 minutos, el detenido, a bordo de un vehículo de alta gama que no se descarta haya sido sustraído, protagonizó una arriesgada persecución finalizada en la zona de Las Almenas.

El detenido, que carece de permiso de conducir, arrojó un resultado positivo en las pruebas de detección de estupefacientes (opiáceos, cocaína y THC), siendo conducido a dependencias policiales para la instrucción de diligencias tras las pesquisas oportunas, antes de su puesta a disposición judicial.