Un fuego en la habitación de un hospital de Granada obliga a realojar a 20 personas en otra planta

Sin "daños personales, los materiales se concentran en la cama y algunos enseres", afirma el centro

GranadaBuen susto se han llevado este 30 de agosto las 20 personas que han sido trasladadas a otra planta en un hospital de Granada después de originarse un pequeño incendio en un colchón.

Este suceso, que nos recuerda al que ocurrió en Valencia con una paciente muerta, se ha saldado sin "daños personales y los materiales se concentran en la cama y algunos enseres plásticos".

Así lo ha asegurado el propio Hospital Universitario Clínico San Cecilio en un comunicado emitido tras unos hechos que han tenido lugar a las tres de la madrugada, en una de las habitaciones de la tercera planta de hospitalización de Cirugía.

Los sistemas de alarma se activaron al detectarse el humo e inmediatamente se dio aviso a bomberos y agentes para que acudiesen al centro sanitario a apagar el fuego.

Reubicación a lo largo del día

Como "medida preventiva" al tenerse conocimiento de lo que estaba ocurriendo, una veintena de pacientes y sus acompañantes han sido desalojados de sus habitaciones.

Llevados a las instalaciones del Hospital de Día Quirúrgico, en la segunda planta, ahí han pasado la noche a la espera de ser reubicados a lo largo del día en otro espacio contiguo al de Cirugía.

Desde el centro hospitalario han agradecido "especialmente la labor de sus profesionales, que actuaron con rapidez y coordinación, facilitando tanto el traslado como la atención" a los realojados.

"Limpieza exhaustiva de la planta" e investigación

"La actividad asistencial no se ha visto afectada y todos los servicios siguen prestándose con total normalidad", han añadido. Además, han informado que realizarán una "limpieza exhaustiva de la planta".

Esa en la que se ha producido el incendio y que requiere de "las comprobaciones necesarias para garantizar que pueda volver a estar completamente operativa, en condiciones óptimas de seguridad".

Mientras tanto, también se ha abierto una investigación para tratar de averiguar cuál ha podido ser el origen o la causa del fuego en el colchón.