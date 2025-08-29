Tres intoxicados por el humo al haberse quedado encerrados en el ascensor

Incendio en un hotel de Alcúdia, Mallorca: varias personas quedaron atrapadas en un ascensor

Compartir







El hotel Bellevue Bonita de Alcúdia, en Mallorca, ha sufrido un incendio originado en la sala de máquina lo que ha obligado a desalojar a centenares de turistas que se encontraban alojados. Tres personas se encuentran heridas y han sido trasladadas al hospital, entre ellas una niña, como cuenta Esther Sosa en el vídeo.

Los servicios de emergencias han trasladado a dos adultos y una menor hasta el hospital tras intoxicarse por el humo al haberse quedado encerrados en el ascensor del hotel durante el incendio.

Un humo denso llenó el hotel en minutos

El incendio, producido en la planta baja del hotel ha llenado de humo negro y denso prácticamente todo el edificio en cuestión de minutos.

En un primer momento los bomberos no han podido desalojar el hotel y han aconsejado a los 168 turistas que saliesen al balcón para intentar protegerse del humo.

Las autoridades tendrán que investigar la principal queja de los alojados que aseguran que en ningún momento ha sonado la alarma de incendios, todo lo contrario a lo que dice la organización del hotel, que afirman que sonó y que el protocolo ha sido el adecuado.