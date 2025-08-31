Un vecino de la víctima alertó al 112 de la posibilidad de que la mujer se encontrara muerta

Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento por lo que la Guardia Civil iniciará una investigación

Compartir







VícarEl 112 recibía poco antes de la medianoche del sábado una llamada por parte de un vecino que creía que una mujer se encontraba sin vida en la piscina del domicilio. Hasta el lugar, se desplazaron operativos de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y equipos sanitarios que intentaron reanimar a la mujer pero nada pudieron hacer por salvar su vida y certificaron su muerte in situ, según recoge el 'Diario de Almería'.

Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento por lo que la Guardia Civil iniciará una investigación para intentar esclarecer las causas de la muerte, según ha informado Emergencias del 112.

El cuerpo de la mujer se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal de Almería para que le sea realizada la autopsia, cuyo informe aportará información valiosa a los investigadores acerca de las razones del fallecimiento.