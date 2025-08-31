Está previsto que la autopsia de Matilde Muñoz se realice el lunes

Los asesinos de Matilde Muñoz, la española hallada muerta en Indonesia, premeditaron el crimen: querían robar sus pertenencias

Matilde Muñoz, 'Mati', la española hallada sin vida en una playa de Indonesia tras dos meses desaparecida, habría sido asfixiada, según asegura la Policía de la comisaría de Lombok Occidental en un comunicado. No obstante, el cuerpo sin vida de la septuagenaria ha sido trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara, y se prevé que realicen la autopsia el lunes, que determinará la causa exacta del fallecimiento.

El cuerpo sin vida de Matilde Muñoz fue hallado el sábado 30 de agosto enterrado en una playa de Senggigi, donde se sitúa el hotel en el que se alojaba la española de 72 años de edad. La mujer llevaba desaparecida desde el 1 de julio, pero la Policía de Indonesia no abrió una investigación hasta el 13 de agosto. Previamente, una amiga suya y sus familiares habían interpuesto denuncias en España.

Detención de los sospechosos del crimen

Tras el hallazgo del cuerpo, el caso pasó a ser "una investigación criminal", según informó el policía Putu Kardiyanto, de la comisaría de Batulayar (Lombok Occidental), quien adelantó la detención de dos personas.

Horas después, la Policía de la comisaría de Lombok Occidental emitió un comunicado en el que daba más detalles sobre la detención de los presuntos autores de la muerte de Matilde Muñoz, dos hombres de 30 y 34 años. Los dos sospechosos están acusados de "homicidio premeditado y robo con violencia". Uno de ellos fue detenido en su residencia y otro, en el Hospital Maratam City, también en Senggigi, cuando visitaba a su familia.

Ambos confesaron el crimen: "Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron a la habitación de la víctima a través de una ventana", consta en el comunicado, que añade que los detenidos tenían como objetivo "robar las pertenencias" de Muñoz.

Por otro lado, la Policía asegura que María Matilde habría sido asfixiada. No obstante, será la autopsia la que determine la causa del fallecimiento de la mujer. Está previsto que se realice el lunes.