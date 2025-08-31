Detenido un hombre de 35 años por apuñalar y lanzar por una ventana a su mujer en Manresa, Barcelona

Detienen a un hombre de 35 años por apuñalar y lanzar por una ventana a su mujer en Manresa, Barcelona
La mujer, de la que el acusado tenía una orden de alejamiento, está hospitalizada en estado grave aunque no se teme por su vida
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado en Manresa (Barcelona) a un hombre de 35 años por apuñalar y lanzar por la ventana a su mujer, la cual se encuentra hospitalizada en estado grave, aunque no se teme por su vida, y de la que tenía una orden de alejamiento.
Los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la mañana del sábado, en la vivienda donde reside la víctima, situada en la plaza de Sant Ignasi, según ha avanzado 'NaciòManresa' y han confirmado fuentes policiales.
Detenido en una gasolinera del municipio
El hombre, presuntamente, agredió primero a la víctima con un arma blanca y después la empujó por la ventana, a unos cuatro metros de altura, para posteriormente huir del lugar.
Los Mossos d'Esquadra detuvieron sobre las 7:20 horas al presunto agresor en una gasolinera de esta localidad. La Policía de la Generalitat lo acusa de los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, violencia de género y por romper la orden de alejamiento que tenía de su mujer.
Según informan fuentes policiales, el arrestado tiene además varios antecedentes, y pasará en las próximas horas a disposición judicial por esta agresión.
La víctima, que resultó con heridas de gravedad por el apuñalamiento y la caída, aunque su vida no corre peligro, fue trasladada por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.