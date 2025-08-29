Redacción Andalucía 29 AGO 2025 - 06:01h.

El mural con las siglas de SFDK, convertido en símbolo urbano durante décadas, fue eliminado a petición de vecinos y debido a su deterioro

El Ayuntamiento ha contactado con el grupo, que se lo tomó con humor, y les ha propuesto un nuevo grafiti en Pino Montano

SevillaEl mural con las siglas de SFDK que durante décadas presidió la entrada del barrio sevillano de Pino Montano ya no existe. La brigada antigrafiti del Ayuntamiento de Sevilla lo eliminó hace un año dentro de las actuaciones de limpieza en la zona, aunque el revuelo no ha saltado hasta ahora, tras la difusión de un vídeo en TikTok del usuario Juan Yozas, que mostraba el muro vacío: "era un símbolo del barrio", dice.

El grafiti, para muchos, no era un simple trazo en la pared, sino que se había convertido en un símbolo urbano, visible desde la SE-30, y en un lugar de referencia para generaciones de seguidores de Zatu y Acción Sánchez: "como rapero pienso que es un sacrilegio porque hemos vivido con ese grafiti la mitad de nuestra vida", responden en la red social.

Fuentes municipales confirman que la retirada se llevó a cabo siguiendo el procedimiento habitual, a petición de los vecinos y debido al deterioro del mural, aunque parece que para los seguidores del grupo no esté justificada la acción. "Que pena los que no entienden que ahí es dónde vivía Zatu y dónde prácticamente empezó todo", lamenta uno de los seguidores, "yo en lugar de quitarlo, lo hubiese restaurado, soy del barrio", dice otro.

30 años de carrera

Así una larga lista de comentarios entre los que se encuentran los de los propios integrantes del grupo: "gracias por el apoyo", dicen. El Ayuntamiento hispalense aseguran que los artistas, con quienes han estado en contacto directo, se han mostrado sorprendidos con la polémica y se habrían tomado con humor el revuelo.

Además, desde el consistorio dicen haberles propuesto trabajar en un nuevo grafiti, también en Pino Montano aunque en un lugar aún por definir, como homenaje en el barrio que los vio nacer.

SFDK, que el pasado 2024 celebró sus 30 años de carrera con un histórico concierto en el Estadio de La Cartuja, no ha pasado por alto el cariño de sus fans. En un vídeo difundido por redes sociales, respondieron al propio tiktoker agradeciendo el apoyo vecinal y abriendo la puerta a un futuro homenaje en el mismo bloque donde grabaron Odisea en el lodo, uno de sus discos más emblemáticos.

El Ayuntamiento elimina más de 14.434 pintadas de las calles en año y medio

El Ayuntamiento de Sevilla ha eliminado más de 14.434 pintadas en las calles mediante el servicio municipal de limpieza de fachadas en espacios públicos. Se trata de un servicio "pionero" en la ciudad, puesto en marcha en diciembre de 2023.

La mitad de los trabajos de limpieza realizados se han efectuado en fachadas, muros y paramentos en calles y plazas del Casco Antiguo. De hecho, casi el 50 por ciento de las calles intervenidas, corresponden al Casco Antiguo de Sevilla. Los distritos Macarena, Norte y Triana son los que le siguen en esta relación.

Por otro lado, en las zonas con menor proliferación de pintadas en paredes y muros localizados en espacios públicos, se sitúan los restantes distritos de la ciudad, por este orden: Cerro-Amate, Sur, Este-Alcosa-Torreblanca, Bellavista-La Palmera, Nervión, Los Remedios y San Pablo-Santa Justa.

Estos datos, según ha manifestado el Consistorio hispalense, ponen de manifiesto la "gran cantidad" de pintadas vandálicas existentes sobre paredes de inmuebles y edificios, con la consiguiente afección que tienen sobre el paisaje urbano de las calles y plazas donde se muestran; un paisaje urbano que "deslucen, distorsionan y desfiguran".

Las limpiezas son realizadas por personal especializado que emplea técnicas y productos que permiten limpiar "sin agredir" y que tienen una acción protectora sobre las superficies que lo aconsejen.