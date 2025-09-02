Detenidos 7 miembros de una organización que proporcionaba embarcaciones para traficar con migrantes

Redacción Andalucía 02 SEP 2025 - 11:50h.

También facilitaban motores y combustible para llevar a cabo traslados de migrantes desde Argelia hasta las costas de nuestro país

AlmeríaSe encargaban de proporcionar embarcaciones, motores y combustible para facilitar el tráfico ilegal de personas, por vía marítima, desde Argelia a nuestro país. Era una organización criminal muy sofisticada y que había conseguido ya introducir a más de 80 migrantes de forma ilegal en nuestro país.

Después de más de un año de investigación, la Policía Nacional ha conseguido desarticular la banda al completo, que trabaja desde Almería y Alicante. En total hay siete personas detenidas, seis en Almería y una en Alicante; tres de ellas ya han entrado en prisión provisional. Además, se han intervenido tres embarcaciones semirrígidas que utilizaban para el transporte de los migrantes.

A las siete personas detenidas se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contrabando, falsedad documental y hurto uso de vehículo. Se calcula que el beneficio obtenido por la organización criminal podría ascender a más de 560.000 euros.

La investigación policial comenzó hace más de un año

La investigación policial tuvo su origen en julio del año 2024 con la detección del traslado terrestre de dos embarcaciones cuyas características técnicas coincidían con las de aquellas utilizadas por las organizaciones criminales especializadas en el tráfico de seres humanos por vía marítima. A partir de ese momento, numerosas pesquisas realizadas por los agentes les permitieron detectar el traslado por vía terrestre de hasta seis embarcaciones semirrígidas. Posteriormente pudo acreditarse que tres de ellas habían sido utilizadas en cuatro episodios migratorios.

La organización criminal desmantelada se había especializado en facilitar a otros grupos de delincuentes embarcaciones semirrígidas y propulsores de gran cilindrada, que adquirían a través de diversas empresas con domicilio social en el extranjero y que posteriormente trasladaban hasta la provincia de Almería. Después de establecer contacto con alguna de las redes criminales que operan en el mar de Alborán, acordaban el precio a abonar y hacían entrega de la embarcación a los ejecutores directos del tráfico de personas. En el tiempo que transcurría entre la llegada de las embarcaciones a Almería y su entrega a esos grupos, éstas se mantenían ocultas en inmuebles que gestionaba y contralaba la organización.

Se han intervenido tres embarcaciones, dos vehículos, móviles y documentación

Los investigadores han podido demostrar que el entramado criminal estaba perfectamente estructurado y con roles bien definidos entre sus integrantes. Así, la red contaba con intermediarios que servían de enlace con las organizaciones criminales argelinas que operan en el mar de Alborán: transportistas que trasladaban las embarcaciones por vía terrestre, pilotos que las probaban antes de ser entregadas, vigilantes que actuaban durante su traslado y ocultación y un responsable máximo que los coordinaba a todos.

Durante la operación policial se han intervenido, además de las tres embarcaciones citadas, dos vehículos, varios dispositivos móviles y abundante documentación relevante para la investigación.