01 SEP 2025

CórdobaTras cortar la malla que rodea y protege el refugio de animales Segunda Oportunidad Santaella, situado a pocos kilómetros del municipio cordobés de Santaella, los presuntos ladrones rompieron una puerta y accedieron al interior. Una vez dentro comenzaron a recorrer el lugar buscando su botín.

Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron cómo los dos hombres se llevaban unas enormes cajas de pienso y diversas herramientas. En total han sustraído cerca de 15 cajas de pienso, en las que había más de 120 kilos de alimento. También se han llevado herramientas que la protectora había conseguido comprar con mucho esfuerzo: una desbrozadora, una radial o un taladro, entre otras; todas ellas imprescindibles para el buen funcionamiento del lugar.

Interrumpen a los ladrones

Alertada por una cámara de seguridad que detecta movimiento y que estaba situada en la habitación en la que guardan las herramientas, María José Romero, presidenta de la Asociación de animales Segunda Oportunidad Santaella, salió corriendo para el refugio e impidió con su presencia que el robo fuera todavía mayor.

Al llegar, tal y como ha explicado la presidenta a Informativos Telecinco, los dos hombres salieron corriendo para intentar escapar y se montaron en un vehículo que salió derrapando del lugar. Debido a la abundancia de olivos en la zona, el coche se escabulló rápidamente entre los árboles y María José no pudo distinguir nada más que ayude a los investigadores en la búsqueda de los autores del robo.

Entraron al refugio a plena luz del día

Todo ocurrió el pasado lunes. Pasada la una del mediodía, a plena luz del día, los dos hombres entraron al refugio con la intención de sustraer todo aquello que pudieran en el menor tiempo posible. A pesar de la alerta que el sistema de vigilancia envió al móvil de María José, los ladrones tuvieron tiempo de llevarse una gran cantidad de material y de alimentos, pero, "afortunadamente los animales no sufrieron daño alguno".

Hasta el momento, la Guardia Civil no ha detenido a nadie por este robo, pero continúa investigando para intentar localizar a los autores que, como se ve en las imágenes, son dos varones.

Piden ayuda para comprar comida

El robo deja en una situación de indefensión absoluta a esta pequeña protectora cordobesa, que se mantiene por el esfuerzo de sus pocos socios. Por ello, desde Segunda Oportunidad Santaella piden ayuda para poder, en primer lugar, comprar comida para sus animales, y, además, comenzar a recuperar algunas de las herramientas robadas, necesarias para mantener en buen estado el refugio, en el que viven alrededor de unos 50 perros.

Todo aquel que desee ayudar puede hacer un bizum al teléfono 652976065 con el concepto "pienso". También agradecen cualquier otra donación que se realice a través de Paypal (refugiosantaella@gmail.com) o directamente a la cuenta de la Asociación Segunda Oportunidad Santaella, cuyo número es el siguiente: ES41 3187 0511 2122 0215 3611.