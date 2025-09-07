Los hechos han ocurrido en la conocida como playa o lago de El Santiscal a las 12:10 horas
Después de sacar al bañista del agua, los intentos de reanimación cardiopulmonar no han dado resultado
CádizNuevo fallecimiento en aguas de Andalucía, en un 2025 de altas cifras de víctimas en nuestro país. Un joven de 27 años ha muerto ahogado en la playa artificial de la localidad de Arcos de la Frontera (Cádiz).
Según ha comunicado el 112, ha perdido la vida después de haber sido rescatado del lago que hay en el municipio, en la zona de El Santiscal, junto a la urbanización del mismo nombre.
A las 12:10 horas, varios particulares han llamado a emergencias para pedir ayuda porque el bañista se había sumergido cerca del club Náutico y de la Avenida Príncipe de España, pero no había salido.
Cerrada al público "hasta nuevo aviso"
De inmediato, se han movilizado agentes de la Policía Local de Arcos junto a otros de la Guardia Civil, ambulancias del 061 y bomberos. Fuentes del Instituto Armado han explicado que habían sacado al joven.
Ya en la superficie, le han estado practicando las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin que diesen resultado. Al final, han confirmado su muerte.
Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de Arcos ha publicado un aviso en redes sociales en el que apunta que el espacio acuático "permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso, por motivos de seguridad".
Ya en julio del 2024 un hombre de 62 años desapareció en el mismo embalse y después fue encontrado su cuerpo sin vida. Aunque sabía nadar, no salió del agua. La zona cuenta con servicio de socorrismo en verano.