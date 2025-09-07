Redacción Andalucía 07 SEP 2025 - 19:05h.

Los hechos han ocurrido en la conocida como playa o lago de El Santiscal a las 12:10 horas

Después de sacar al bañista del agua, los intentos de reanimación cardiopulmonar no han dado resultado

Compartir







CádizNuevo fallecimiento en aguas de Andalucía, en un 2025 de altas cifras de víctimas en nuestro país. Un joven de 27 años ha muerto ahogado en la playa artificial de la localidad de Arcos de la Frontera (Cádiz).

Según ha comunicado el 112, ha perdido la vida después de haber sido rescatado del lago que hay en el municipio, en la zona de El Santiscal, junto a la urbanización del mismo nombre.

PUEDE INTERESARTE Muere una bañista de 59 años ahogada en la playa Mas Mel de Calafell, Tarragona

A las 12:10 horas, varios particulares han llamado a emergencias para pedir ayuda porque el bañista se había sumergido cerca del club Náutico y de la Avenida Príncipe de España, pero no había salido.

Cerrada al público "hasta nuevo aviso"

De inmediato, se han movilizado agentes de la Policía Local de Arcos junto a otros de la Guardia Civil, ambulancias del 061 y bomberos. Fuentes del Instituto Armado han explicado que habían sacado al joven.

PUEDE INTERESARTE Un hombre muere en la playa gaditana de Conil tras ser rescatado inconsciente del agua

Ya en la superficie, le han estado practicando las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin que diesen resultado. Al final, han confirmado su muerte.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de Arcos ha publicado un aviso en redes sociales en el que apunta que el espacio acuático "permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso, por motivos de seguridad".

Ya en julio del 2024 un hombre de 62 años desapareció en el mismo embalse y después fue encontrado su cuerpo sin vida. Aunque sabía nadar, no salió del agua. La zona cuenta con servicio de socorrismo en verano.