30 AGO 2025 - 17:14h.

El suceso ha ocurrido a las 11:45 horas y los intentos de reanimación no han dado resultado

La víctima habría sufrido un paro cardíaco por el ahogamiento cuando estaba dentro del mar

TarragonaOtra mujer que muere ahogada en la provincia de Tarragona en pocos días, tras la que falleció en una piscina particular. Esta vez ha sido en la playa Mas Mell de Calafell.

Así lo ha comunicado Protección Civil y también el ayuntamiento calafellense. El suceso ha ocurrido a las 11:45 horas, cuando los propios socorristas que vigilaban la zona costera han llamado al 112.

La hija de la bañista la había sacado del mar a la arena al ver que no respondía a señales. De hecho, habría sufrido un paro cardíaco como posible consecuencia del ahogamiento.

20 víctimas mortales desde el 15 de junio

Después de ser trasladada a la orilla, le han empezado a practicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Emergencias ha movilizado a tres ambulancias con sanitarios.

Sin embargo, los intentos por recuperarla no han sido exitosos. Han confirmado su fallecimiento in situ. Al lugar han acudido también agentes de Policía Local de Calafell y de Mossos.

Con esta última víctima mortal, ya son 20 las personas que han perdido la vida desde el 15 de junio en playas catalanas. Desde Protección Civil insisten en extremar las precauciones en espacios de baño.

Si se observa a alguien que está mal o tiene dificultades en el agua, hay que avisar de manera urgente al servicio de salvamento o al 112 para que la actuación sea lo más rápida posible, de forma que se pueda evitar la muerte.